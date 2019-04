Direto: Segurança Interna reúne com todas as forças de segurança. Governo convoca sindicato

SAIBA AQUI QUAIS OS POSTOS SEM COMBUSTÍVEIS

A secretária-geral do Sistema de Segurança Interna, Helena Fazenda, convocou para as 18:00 as entidades que integram o Gabinete Coordenador de Segurança para analisarem a crise criada pela falta de combustíveis, disse à Lusa fonte policial.

O Gabinete Coordenador de Segurança integra todas as forças e serviços de segurança, nomeadamente GNR, PSP, PJ e SEF e também os serviços de informações (SIS e SIED).



O ministro do Trabalho convocou o sindicato dos motoristas de matérias perigosas e a associação que representa as entidades patronais para uma reunião ainda hoje, apelando a um entendimento entre as duas partes.

"O Governo tem tomado um conjunto de iniciativas, uma das quais foi a convocatória dos parceiros, a parte empregadora e a parte sindical, para um encontro que espero que aconteça a qualquer momento no Ministério do Trabalho para que se possa fazer uma avaliação dos serviços mínimos e do seu cumprimento", disse Vieira da Silva, citado pela Lusa.

"Espero que dessa reunião possa resultar um entendimento entre as partes" para que os serviços mínimos decretados pelo Governo possam ser cumpridos, acrescentou Vieira da Silva.

O Governo declarou situação de emergência energética em consequência da greve dos motoristas de matérias perigosas. Em dois dias de paralisação, os postos de combustível ficaram sem gasolina e sem gasóleo em várias zonas do país, sobretudo na Grande Lisboa e no Grande Porto.

Os motoristas mantém o piquete de greve em Aveiras e em Matosinhos, de onde não saem os camiões-cisterna, excepto as unidades abrangidas pelos serviços mínimos decretados pelo executivo.

"Estamos a desenvolver contactos com as partes tendo em vista que possa haver um acordo quanto ao alargamento dos serviços mínimos para cobrir as necessidades fora das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto", afirmou António Costa, em declarações aos jornalistas em Braga, à entrada da cerimónia "Distinções PME Excelência 2018".

O primeiro-ministro disse esperar que ainda hoje aquela situação fique resolvida e que, "tão breve quanto possível", as partes envolvidas no conflito laboral se sentem à mesa e a greve possa ser superada.

O objetivo é assegurar "o abastecimento mínimo" em todo o país, sublinhou.

Já o Presidente da República considera que o Governo deve ajudar ao diálogo entre o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas e as empresas , sublinhando que este "não é qualquer conflito entre privados", tendo em conta que o setor tem "interesse coletivo e interesse estratégico".

Marcelo Rebelo de Sousa lembrou, em declarações aos jornalistas, que a primeira urgência é assegurar que "os serviços mínimos funcionam mesmo" e ampliá-los de tal forma que seja possível assegurar serviços como a "distribuição dos medicamentos".

Ainda assim, o Presidente da República sublinhou que "os serviços mínimos não resolvem o problema das pessoas" e que é preciso que se debata "a questão de fundo": "É preciso que as duas partes continuem a falar e que o Governo ajude àquela fala."

Nas primeiras horas da greve, os aeroportos de Lisboa e de Faro foram obrigados a usar os depósitos de reserva de combustível. Vários aviões foram desviados para abastecer em Espanha. Até ao início da tarde, mais de 30 aviões reabasteceram em vários aeroportos espanhóis.

Segundo a gestora de aeroportos Aena, que faz a gestão dos aeroportos de interesse geral para o país, até cerca das 15:00 (14:00 de Lisboa) houve 22 aviões provenientes de Portugal que se abasteceram no aeroporto em Sevilha San Pablo (Andaluzia), três no de Málaga (Andaluzia), três no de Santiago (Galiza), dois no de Xerez (de la Frontiera, Andaluzia) e um no de Bilbau (País Basco).

