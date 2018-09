Dívida pública aumenta para 248,2 mil milhões de euros em julho

A dívida pública na ótica de Maastricht, calculada de acordo com a definição utilizada no Procedimento dos Défices Excessivos, aumentou em julho para os 248,2 mil milhões de euros, divulgou esta segunda-feira o Banco de Portugal (BdP).

De acordo com os dados divulgados pelo BdP, a dívida subiu 1,6 mil milhões de euros relativamente ao final de junho, mês em que tinha atingido o valor mais baixo desde março deste ano. O máximo histórico do montante da dívida pública foi atingido no final de maio, mês em que se fixou em 250,3 mil milhões de euros.

A contribuir para o aumento da dívida pública em julho esteve "essencialmente a subida dos títulos de dívida".

"Os ativos em depósitos das administrações públicas aumentaram 1,5 mil milhões de euros, pelo que a dívida pública líquida de depósitos registou um acréscimo de 0,1 mil milhões de euros em relação ao mês anterior, totalizando 227,5 mil milhões de euros", explica o BdP.