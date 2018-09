Doutor Finanças, o hospital onde se trata da saúde da carteira

A primeira clínica da Doutor Finanças é inaugurada esta terça-feira, em Lisboa. O objetivo é ajudar as famílias portuguesas a resolverem os seus problemas financeiros.

Em entrevista à TSF, Rui Cunha Santos, diretor coordenador desta clínica de finanças pessoais, afirma que há um problema de iliteracia financeira entre os portugueses, que habitualmente criam créditos para pagar outros créditos.

"Em média, cada português tem sete créditos, alguns deles em cartões de crédito que se vão acumulando (...). Ao aparecer um imprevisto - que, eu diria, aparece todos os meses -, faz-se mais um crédito para pagar créditos e entramos numa bola de neve", explicou. "A quantidade de créditos que cada família tem acaba por fazer com que o orçamento familiar esteja totalmente estrangulado".

O 'Doutor Finanças' Rui Cunha Santos foi convidado de Fernando Alves na Manhã TSF

Foto: Rita Carvalho Pereira/TSF

O coordenador da Doutor Finanças esclarece que a ajuda prestada por esta clínica de finanças é gratuita, e que todos os processos são acompanhados até ao final. "As pessoas confiam nos médicos para se tratarem e nós queremos que também confiem em nós para os podermos ajudar no aconselhamento financeiro".

Rui Cunha Santos enumerou todas as fases pelas quais passam os doentes do Doutor Fianças: "Temos a estrutura criada para analisar os processos, desde o check-up inicial: analisar a situação financeira da pessoa, criar o diagnóstico e perceber qual será a melhor forma de resolver o problema; prescrever a execução do processo e, no final do tratamento, a formalização".

"Acompanhamos o processo desde a primeira análise à conclusão do mesmo, para garantir que, no final, a pessoa teve o tratamento adequado e que tem a sua vida financeira mais saudável", concluiu.

Apesar de já existir em suporte digital há quatro anos, a primeira clínica física do Doutor Finanças abre esta terça-feira na Rua Pascoal de Melo, nº 116, na zona da Estefânia, em Lisboa.

Pode consultar todos os serviços disponibilizados pelo Doutor Finanças em doutorfinancas.pt .

*com Fernando Alves e Rute Fonseca