EDP 3Rs. Reduzir, reutilizar, reciclar a empresa

Dos 12 mil milhões de euros de investimento total metade é garantido pela venda de ativos, mas a EDP não especifica o que vai vender para encaixar 6 mil milhões de euros ao longo dos próximos quatro anos.

Uma coisa é certa: António Mexia garante que "a EDP vai continuar verde" e ampliar os 65% de lucros com origem nas energias renováveis, uma área onde "o crescimento vai triplicar" até 2022, sublinha o plano apresentado.

Quanto ao investimento total de 12 mil milhões de euros, António Mexia garante que "75% já está garantido ou em negociação".

Com a atualização do Plano Estratégico, a energia eólica passa a representar 70% da capacidade de produção da empresa contra 2% da produção com origem hidroelétrica.

António Mexia chega mesmo a falar de uma transição energética na EDP. "Não é porque precisamos. É porque faz sentido. É consistente com aquilo que sempre fizemos, mas é de novo uma transformação da empresa", sublinha.

A EDP avança assim para uma espécie de "3 Rs". RRR, de "reduzir a exposição ao mercado ibérico", reutilizar o portfólio eólico e "reciclar capital para acelerar o crescimento nas renováveis", adianta o Plano Estratégico.

