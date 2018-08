Elisa Ferreira não avança candidatura para o Mecanismo Único de Supervisão

Elisa Ferreira não vai avançar com uma candidatura para o Mecanismo Único de Supervisão do Banco Central Europeu (BCE).



Segundo a TSF apurou, a vice-governadora do Banco de Portugal ainda ponderou a decisão até ao final da semana passada, mas acabou por desistir.



A antiga Eurodeputada admitiu concorrer à liderança do Mecanismo Único de Supervisão e contava com o apoio de alguns estados europeus. Entende, no entanto, que não faz sentido sair já do Banco de Portugal, tendo em conta que ainda não cumpriu sequer metade do mandato de cinco anos.

A Bloomberg avançava esta semana que Elisa Ferreira era uma das duas favoritas, a par da irlandesa Sharon Donnery, para a presidência do mecanismo europeu de supervisão.

O BCE preferirá que seja uma mulher a substituir outra mulher, a francesa Nouy, que termina o mandato no dia 31 de dezembro.

A nomeação do futuro presidente do Conselho de Supervisão do Mecanismo Único de Supervisão terá de ser feita até ao final deste ano. A decisão cabe ao Parlamento Europeu e dos governos dos países-membros da área do euro, que têm de aprovar por maioria o nome escolhido pelo BCE.