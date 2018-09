Empresa fundada por português entra na bolsa de Nova Iorque

A empresa tecnológica Farfetch começou esta sexta-feira a ser negociada na bolsa de Nova Iorque a 20 dólares por ação.

A tecnológica dedicada à comercialização de produtos luxo, e que foi fundada pelo português José Neves, entra no mercado bolsista dos Estados Unidos.

A estreia da plataforma online acaba de acontecer com o simbólico toque do sino de abertura das negociações do dia por parte de José Neves.

O fundador da empresa espera uma boa procura das ações da empresa e, caso esta corresponda às expectativas, a plataforma digital pode vir a ficar avaliada em 5 mil milhões de euros.



A empresa escolheu a bolsa de Nova Iorque porque é onde se concentram os maiores investidores em empresas tecnológicas.