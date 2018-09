Empresas e independentes deixam de ser obrigados a adiantar Pagamento Especial por Conta

Mário Centeno afirma que em 2019 as empresas não deverão ser obrigadas a fazer o Pagamento Especial por Conta (PEC), um adiamento de imposto pedido às empresas e a trabalhadores independentes com base na situação fiscal do ano anterior.

"Nós prevemos terminar com a obrigatoriedade do pagamento do PEC, que é neste momento uma das grandes reivindicações desses setores, substituindo essa obrigatoriedade por outros instrumentos - que já existem alguns deles - para cumprir com as suas obrigações fiscais", afirmou Mário Centeno à saída da reunião com os parceiros sociais.

O presidente da CIP, António Saraiva, elogiou a medida, afirmando que "as empresas que tenham as suas situações contributivas em dia não precisam de suportar esse absurdo que continuava a existir sem qualquer fundamento na realidade que o país hoje tem".

Ainda assim, António Saraiva esperava mais desta reunião do governo com os parceiros sociais para preparar o Orçamento do Estado para 2019.