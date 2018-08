Endividamento do setor não financeiro face ao PIB em mínimos de 2010

O endividamento do setor não financeiro da economia situava-se, em junho, em 721,1 mil milhões de euros, valor semelhante ao do mesmo mês de 2017, mas o mais baixo desde 2010 face ao PIB, segundo dados do Banco de Portugal. Este valor é inferior ao do mês homólogo do ano passado em 236 milhões de euros.

Já face à criação de riqueza, a dívida do setor não financeiro da economia representava em junho 367,67% do Produto Interno Bruto (PIB), o que neste caso representa o valor mais baixo desde abril de 2010.

Do total do endividamento do setor não financeiro, em junho deste ano, 318 mil milhões de euros diziam respeito ao setor público (ligeiramente abaixo do valor de junho de 2017) e 403,1 mil milhões ao setor privado (pouco acima do valor do mês homólogo de 2017).

Em relação ao final de 2017, o endividamento do setor não financeiro aumentou 5,3 mil milhões de euros, segundo a nota estatística divulgada esta quarta-feira pelo Banco de Portugal, que atribui o comportamento "ao acréscimo do endividamento do setor público".

O setor privado diminuiu o endividamento (em 100 milhões de euros), devido à queda de 600 milhões de euros do endividamento das empresas e ao incremento do financiamento dos particulares 500 milhões de euros.