Entre os mais ricos, Zuckerberg foi o que mais património perdeu em 2018

Mark Zuckerberg foi o homem da lista dos dez mais ricos do mundo que mais património perdeu em 2018. O ano passado não correu particularmente bem ao criador do Facebook, que - ao ver-se envolvido numa série de polémicas relacionadas com a cedência de dados privados dos seus utilizadores a outras empresas - registou uma perda de património de 20,7 mil milhões de dólares (cerca de 18 milhões de euros).



Mas 2018 não foi um ano difícil apenas para o fundador da "rede social" que viu a sua fortuna cair para 52 mil milhões de dólares (cerca de 45 mil milhões de euros). De acordo com a Bloomberg, oito dos dez homens mais ricos do mundo registaram perdas de património significativas.

Foto: Leah Milis/Reuters

A seguir a Mark Zuckerber, Armancio Ortega, presidente e fundador da cadeia de retalho Inditex, foi o que mais património perdeu: 16,7 mil milhões de dólares (14 mil milhões de euros). Ainda assim, o dono da Zara é o quinto homem mais rico do mundo com uma fortuna avaliada em 58,6 mil milhões de dólares (51 mil milhões de euros).

Já para Jeff Bezos, o criador da Amazon, e para Bernard Arnault, o dono de marcas de luxo como a Louis Vuitton, o ano 2018 foi um tempo de bonança. Bezos viu o seu património aumentar em 25,9 mil milhões de dólares (perto de 23 mil milhões de euros), ficando em 1.º lugar na lista dos homens mais ricos com uma fortuna de 125 mil milhões de dólares (perto de 110 mil milhões de euros). Arnault ficou em 4.º lugar, com uma subida do valor do património de 1,30 mil milhões de dólares.

Em 2018, nenhum português entrou na lista das 500 pessoas mais ricas do mundo.