Escola de Negócios abre em Macedo de Cavaleiros

É a mais recente escola do Instituto Politécnico de Bragança (IPB) que pretende reforçar a ligação entre o tecido empresarial da região e a instituição de ensino superior.

PUB

"Envolve todas as Escolas do IPB e o que pretendemos fazer é qualificar as pessoas, focando-nos nas empresas e na inovação empresarial", diz Orlando Rodrigues, presidente deste instituto politécnico.

Orlando Rodrigues, presidente do Instituto Politécnico de Bragança, contou ao repórter Afonso de Sousa os detalhes sobre a nova escola

A Escola de Negócios nasce de uma relação forte entre o instituto e a autarquia de Macedo de Cavaleiros, que "está a criar as condições para que possamos ter lá as atividades", revela Orlando Rodrigues.

A Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros disponibilizou as antigas instalações onde funcionou durante anos o Piaget e que estiveram praticamente sem uso nos últimos tempos.

O autarca de Macedo de Cavaleiros esteve à conversa com Fernando Alves sobre a importância deste projeto

"A primeira pós-graduação já começou", salienta Orlando Rodrigues e "há várias outras que estão planeadas e outras que iremos construindo consoante se verifiquem as necessidades tendo em conta que estamos em diálogo permanente com as empresas e organizações".

O presidente do Politécnico de Bragança justifica o facto da Escola de Negócios se fixar em Macedo de Cavaleiros porque diz que o IPB é "uma instituição da região e para a região" e a cidade tem uma centralidade regional "interessante".

O foco da Escola serão as empresas e outras organizações da região para qualificação de pessoas que já estão no mercado de trabalho e "que precisam de qualificações curtas", que de acordo com o presidente do Politécnico de Bragança poderão ser de "um mês ou ir até um ano", sempre em horário pós-laboral.

A funcionar já está uma turma de 20 alunos numa formação sobre o novo sistema de normalização contabilística, "mas temos outras previstas na área da formação e gestão de unidades de saúde, na inovação empresarial vocacionada para os empresários e outras que estamos a estudar".

Orlando Rodrigues deixa bem claro que não quer competir com outras "escolas, empresas ou instituições da região que estão a dar formação", mas, sim, fazer "formações diferenciadas, assentes na capacidade de inovação, investigação e conhecimento, e que permitam satisfazer necessidades que vão sendo identificadas". O objetivo é também fazer "através destas formações e desta Escola, uma ponte com a nossa capacidade de investigação e inovação, será um misto".

Muitas dessas formações, para pessoas que pretendam continuar uma formação académica, terão parte dessa formação acreditada para formações conferentes de grau académico.