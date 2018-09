Estado fica com metade do dinheiro de Bruxelas para apoiar vítimas dos incêndios

As instituições do Estado vão ficar com mais de metade do dinheiro enviado pela União Europeia para apoiar as vítimas dos incêndios.

Dos 50,6 milhões de euros da verba total do Fundo Solidário Europeu, cerca de 26,5 milhões vão para o Estado, avança esta terça-feira o jornal i.

Em resposta à TSF, o Governo garante que nenhum prejuízo dos incêndios de 2017 ficou sem apoio e explica porque existe um o tratamento diferente conforme as várias situações.

"As verbas do Fundo de Solidariedade da União Europeia apenas podem ser utilizadas de acordo com o Regulamento do Fundo, ou seja, para financiar as operações de emergência nas quais foram utilizadas verbas públicas (...) O regulamento do Fundo não permite a sua utilização por empresas ou pessoas individuais. Para isso existem outras fontes de financiamento que foram utilizadas, como por exemplo, o Orçamento do Estado e os fundos europeus."

Apesar desta distribuição, o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, garante que o dinheiro acaba por apoiar indiretamente as vítimas dos fogos.

O presidente da câmara de Mação, que já tinha criticado a forma como as verbas vão ser distribuídas, dá como quase certa uma ação contra o Governo.

Vasco Estrela diz que a queixa pode avançar para tribunal ainda esta semana.

"Isto não é justo (...) O concelho que mais ardeu em Portugal continental tem mais encargos do que outros municípios que arderam muito menos. É perfeitamente inconcebível", condenou em declarações à TSF.

Pedro Marques diz que acata "com toda a normalidade" a decisão da câmara municipal de Mação.

Já o social-democrata Duarte Marques considera "inaceitável" a forma como o Governo decidiu distribuir as verbas do fundo disponibilizado por Bruxelas.

"É inaceitável que o Governo use dinheiro do Fundo de Solidariedade da União Europeia (...) para dar à GNR, à Marinha ou ao Exército."

O prazo para os pedidos de financiamento destinados a recuperar segundas habitações danificadas pelos incêndios do ano passado foi prolongado até 30 novembro.