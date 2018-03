Está ou não a economia a crescer de forma sustentada? O que falta fazer? Nesta entrevista, o ex-ministro da Economia deixa recados ao governo de António Costa e promete uma oposição forte através do partido que representa, o CDS-PP, reunido em congresso durante este fim de semana.

O discurso do "diabo" foi um erro, ou ele ainda pode aparecer?

Este governo teve o mérito de conseguir uma legislatura que espera-se completa, com estabilidade política. É evidente que, do meu ponto de vista, não temos sido tão agressivos como seria desejável na redução da dívida. E um país muito endividado é um país mais suscetível a qualquer crise económica. Neste momento vivemos um bom momento na Europa, mas ter uma dívida que representa 100 por cento do PIB, ou 125 por cento do PIB, faz alguma diferença. E nessa matéria, eu creio que teria sido desejável que a dívida pudesse ter caído mais ao longo dos últimos três anos, porque isso colocaria Portugal numa posição de menor suscetibilidade se amanhã a Europa, e o mundo ocidental, voltar a conhecer um período mais difícil do ponto de vista económico. Estamos bastante suscetíveis a uma crise económica com os níveis de dívida que continuamos a ter em 2018.

