Este ano foi o melhor da última década no apoio ao investimento

O ano 2018 é o melhor dos últimos dez anos em contratos assinados com o Estado para captar investimento para Portugal.

Segundo dados da Secretaria de Estado da Internacionalização fornecidos à TSF, trata-se sobretudo de investimento estrangeiro vindo de dez países diferentes.

Eurico Brilhante Dias, secretário de Estado da Internacionalização faz um balanço positivo do último ano, especialmente na criação de postos de trabalho.

"Estes 1150 milhões de euros de investimento apoiado criam mais de 4300 postos de trabalho, a larga maioria deles qualificados."

Para o secretário de Estado, o investimento captado é a prova que Portugal é cada vez mais um país atrativo para o estrangeiro e capaz de competir no mercado internacional.

"Portugal é um destino seguro tanto para pessoas como para ativos", é um país tolerante, tem estabilidade política e macroeconómica, recursos humanos qualificados e "com talento", destaca.

Esta quinta-feira são assinados outros cinco contratos de investimento, que representam cerca de 400 milhões de euros e 400 novos postos de trabalho.

São investimentos em diferentes setores, das minas às bebidas, de norte a sul do país, enumera Brilhante Dias.

A assinatura destes contratos decorre esta manhã na Fundação Gulbenkian, em Lisboa, com a presença do primeiro-ministro, do ministro dos Negócios Estrangeiros e do ministro da Economia.

Sobre as perspetivas menos otimistas do Banco de Portugal sobre o crescimento da economia nacional, o secretário de Estado da Internacionalização prefere realçar os valores de exportação.