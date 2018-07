Expansão do Metro vai reduzir tempos de espera em todas as linhas

A redução do tempo de espera pode chegar a um minuto e meio. O estudo de impacto ambiental ao prolongamento da linha do Metro de Lisboa mostra, por exemplo, que na linha azul, entre a Reboleira e Santa Apolónia, os passageiros vão esperar menos 53 segundos durante a hora de ponta da manhã. Já entre o Rato e o Campo Grande, na linha amarela, a redução chega a 1 minuto e 27 no corpo do dia (ou seja, fora da hora de ponta da manhã).

A jornalista Joana Carvalho Reis conta as conclusões do estudo ao impacto do alargamento do Metro de Lisboa

O Jornal de Negócios leu o documento e revela que a linha circular vai baixar os tempos médios de espera em todas as linhas e horários.

A opção por esta linha circular vai também trazer mais passageiros ao metro. No primeiro ano, estimam-se quase mais 9 milhões de novos clientes. Em 30 anos, o número aumenta para 318 milhões. A circulação de menos carros na cidade é mesmo um dos principais benefícios apontados à obra.

Entre a redução do tempo de viagem e da pressão sobre o estacionamento ou as consequências em termos de alterações climáticas, o estudo calcula um efeito socioeconómico de 161 milhões de euros ao longo de três décadas.

No entanto, o documento também aponta os aspetos críticos do projeto. Por exemplo, vai ser construído num túnel a céu aberto entre a futura estação de Santos e o Cais do Sodré, pelo que o ruído e as poeiras devem prolongar-se durante cerca de um ano e meio.

Para além disso, o documento alerta que na Avenida 24 de Julho, onde fica o Aterro da Boavista, há indicações de solos contaminados. É ainda feito o aviso de que a parte final do traçado é vulnerável a cheias e está sob o efeito da maré. O facto de a obra acontecer numa área com importantes vestígios arqueológicos e com edifícios classificados, que têm de ser protegidos, também está entre as preocupações.

A obra irá custar cerca de 266 milhões de euros e demorar quatro anos. A linha circular e as novas estações da Estrela e de Santos estarão prontas em 2022.