Falta de combustíveis. INEM pede ajuda aos condutores

O INEM apela aos condutores para que deem "prioridade às viaturas de emergência médica nos postos de abastecimento".

Questionado pela TSF, o apelo é revelado pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) que acrescenta que no seguimento da greve dos motoristas de matérias perigosas "todas as viaturas do INEM, incluindo as do parque de reserva, foram atestadas durante a manhã".

Em paralelo, o INEM conseguiu acordos com fornecedores para reserva de combustível a ser utilizada pelas viaturas de emergência e está em contacto com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para que o problema "não represente qualquer tipo de constrangimento na atividade de emergência médica".

Nas últimas horas têm-se conhecido dezenas de casos de postos de abastecimento sem combustível e muitas filas de condutores à espera para abastecer naquelas que ainda têm gasóleo ou gasolina disponível.

