Financiamento do Estado chega aos 3,2 mil milhões de euros

O financiamento das administrações públicas foi em maio de 3,2 mil milhões de euros, abaixo dos 5,1 mil milhões de euros do mesmo mês de 2017, mas muito acima dos 1,747 mil milhões de euros de abril, divulgou, esta quinta-feira, o Banco de Portugal (BdP).

De acordo com os dados do Banco de Portugal, em abril, as administrações públicas financiaram-se no exterior em 2 mil milhões de euros e junto dos bancos em 0,8 mil milhões de euros.

O financiamento através de títulos situou-se em 8,1 mil milhões de euros, valor que mais do que compensou a redução de 4,8 mil milhões de euros nos empréstimos líquidos de depósitos.