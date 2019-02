Global Media Group reconhece importância dos parceiros no Top Advertiser 2018

O Global Media Group realizou, esta quarta-feira, um evento de reconhecimento aos parceiros para reconhecer a importância da criação de um espaço mediático sustentável e credível.

No Top Advertiser 2018 estiveram presentes várias personalidades conhecidas do mundo empresarial, da comunicação e do marketing, onde houve "momentos de reflexão sobre o panorama atual da comunicação social" em Portugal.

Daniel Proença de Carvalho (Chairman do GMG), Victor Ribeiro (CEO do GMG) e Luís Ferreira (Diretor-Geral Comercial) fizeram intervenções no evento onde foram ainda distribuídos troféus simbólicos aos maiores anunciantes do grupo, "como sinal de agradecimento e reconhecimento do mérito pelo papel das empresas e marcas envolvidas no fortalecimento" do grupo.

O Global Media Group considera também que estes parceiros têm um "efeito positivo" na sociedade portuguesa.

Os melhores momentos do Top Advertisers 2018 podem ser vistos aqui .