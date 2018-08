Global Media vende participação no Jornal do Fundão

O grupo Global Media anunciou, esta quinta-feira, que chegou a acordo com a sociedade Vereda das Letras para a venda da participação que detinha no Jornal do Fundão.

O grupo, proprietário da TSF e de publicações como o Diário de Notícias e do Jornal de Notícias, detinha 90% do jornal regional.

No comunicado, a Global Media afirma que esta venda "garante ao jornal e aos seus jornalistas continuarem a desenvolver o seu projeto editorial com a independência que lhe é reconhecida, continuando este órgão de comunicação social a ser um jornal de referência na região".

O grupo refre ainda que a venda, concretizada há cerca de uma semana, "permite à gestão do Global Media Grup o foco nos projetos destinados a reforçar a liderança do Grupo no digital e à sua internacionalização".

A sociedade Vereda das Letras, que agora detém o capital do Jornal do Fundão, é composta por "jornalistas, docentes de Comunicação e amigos" do jornal, de acordo com o diretor da publicação, Nuno Francisco.

Na primeira página da edição do jornal desta quinta-feira, lê-se que "a partir de hoje, o Jornal do Fundão inicia um novo ciclo na sua já longa história. Um grupo de jornalistas - onde se inclui o atual diretor -, docentes universitários na área da comunicação e também amigos de sempre deste semanário e dos valores que representa adquiriu a posição maioritária do Global Media Group na sociedade Jornal do Fundão Editora. A passagem de testemunho representa assim a continuidade do legado do jornal fundado em 1946 por António Paulouro".

Notícia atualizada às 16h00