Governo atrasado na regularização dos precários do Estado

No final de agosto, o ministro do Trabalho assumia que se mantinha o compromisso de terminar a integração dos trabalhadores precários do Estado nos quadros até ao final do ano.

Mas, de acordo com as Grandes Opções do Plano, enviadas na sexta-feira ao Conselho Económico e Social, o Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública (PREVAP) vai prolongar-se até 2019.

Em declarações à TSF, José Soeiro, deputado do Bloco de Esquerda, admite que, apesar de já existirem muitos precários integrados, há ainda alguns setores com atrasos significativos."No setor da Saúde e no setor da Educação, as comissões de avaliação têm ainda milhares de processos que nem sequer analisaram", reconheceu.

José Soeiro, deputado do Bloco de Esquerda, reconhece os atrasos na regularização dos precários do Estado

"Sabemos que tem havido um grande atraso na execução e concretização deste programa, e isso significa que os prazos definidos pela própria pela lei já foram ultrapassados", disse José Soeiro.

O deputado do Bloco de Esquerda, responsável pelas questões laborais, pede ao Governo que disponibilize um calendário público e mais rapidez no processo. "É preciso que a análise dos processos que ainda não foram objeto de avaliação seja feita quanto antes", sublinha.

O jornal Público recorda , esta terça-feira, que muitos grupos de precários tinham já alertado para uma série de entraves que podiam atrasar o processo, sobretudo nas áreas da Saúde, Educação e Ensino Superior.