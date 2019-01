Governo de Bolsonaro afirma que sistema de pensões "é fábrica de desigualdades"

Economista da Universidade de Chicago, com carreira na banca de investimento, o novo ministro da Economia do Brasil entende que o atual sistema de pensões "é uma fábrica de desigualdades" e que deve, por isso, ser uma reforma prioritária, com benefícios de longo prazo. "Se for bem-sucedida em dois e três meses, teremos 10 anos de crescimento sustentável pela frente", prometeu Paulo Guedes durante a posse como ministro da Economia do Brasil, citado pelo jornal Estado de São Paulo.

O problema está há muito identificado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, que desenvolve estudos sobre as economias mais ricas do mundo. A OCDE entende que o atual sistema "é insustentável", ao permitir nomeadamente a reforma por inteiro com 30 anos de descontos para as mulheres e 35 anos para os homens.

O anterior presidente, Michel Temer, chegou a propor uma reforma do sistema, mas acabou por não avançar.

A reforma do sistema de pensões é apenas uma de várias alterações previstas pelo novo ministro da Economia para baixar o défice. Sem especificar onde será feito o controlo da despesa, Paulo Guedes garante, no entanto, que não estão em causa cortes drásticos, apenas uma redução do ritmo a que o Estado brasileiro gasta o dinheiro.

O governo brasileiro promete ainda acelerar as privatizações e abrir mais a economia brasileira ao exterior, como já tinha anunciado Jair Bolsonaro, bem como simplificar impostos. Garante ainda que não vai ser descurada a inclusão social.