Governo destaca valor recorde conseguido pelo alojamento turístico em 2017

A secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, destacou esta sexta-feira o valor recorde conseguido pelo alojamento turístico em Portugal, que recebeu mais de 24 milhões de hóspedes no ano passado.

Em comunicado enviado pelo gabinete da secretária de Estado após a divulgação dos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), o Governo destaca que a atividade turística "voltou a surpreender em 2017", com os dados finais do INE a mostrarem que, pela primeira vez, Portugal recebeu 24,1 milhões de hóspedes, uma subida de 12,9% face a 2016.

As dormidas também subiram 10,8%, para um total de 65,8 milhões.

Para a governante, citada no comunicado, estes números "traduzem o trabalho de todos os que se dedicam ao turismo e confirmam que estamos a conseguir atingir os objetivos da Estratégia Turismo 2027: crescer em valor e alargar o turismo ao longo do ano e do território, promovendo sustentabilidade da atividade turística, criação de emprego e desenvolvimento regional".

"Particularmente importante é o crescimento das regiões tradicionalmente menos turísticas, o alargamento da atividade turística ao longo do ano e a diversificação de mercados", acrescenta.

O número de hóspedes recebidos em Portugal no ano passado representou uma subida de quase 13% em relação a 2016.

Em 2016, a subida de hóspedes tinha sido de cerca de 11% em relação a 2015, segundo o INE, que acrescentou que as dormidas subiram em 2017 10,8% para 65,8 milhões (+11,6% que as dormidas registadas em 2016).

Com base no Inquérito à Permanência de Hóspedes na Hotelaria e outros alojamentos (IPHH), a 31 de julho de 2017, estavam em atividade 5.840 estabelecimentos de alojamento turístico, uma oferta de 175,1 mil quartos e 402,8 mil camas.

Comparando com o ano anterior, o número de estabelecimentos aumentou 21,5%, o de quartos 5,2% e o de camas 5,8%.