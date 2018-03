Governo promete para breve pagamentos no Estado em apenas 30 dias

"Prevê-se que o prazo médio de pagamento das entidades públicas portuguesas fique em breve abaixo de 30 dias, dando-se, assim, cumprimento à Diretiva 2011/7/UE", responde o ministério das Finanças à TSF, sem se comprometer com uma data concreta. A resposta é dada um dia depois de a Comissão Europeia (CE) ter avisado que "os progressos são limitados" nesta matéria, sobretudo no setor da Saúde.

Em última análise, o atraso no cumprimento da diretiva pode levar a uma sanção. O processo por infração já foi desencadeado em abril do ano passado, com Portugal a receber uma primeira carta de notificação da CE, e em outubro Bruxelas ameaçou mesmo com ação no Tribunal de Justiça Europeu se o Governo não cumprisse no prazo de dois meses.

A diretiva, que visa combater atrasos de pagamentos, prevê que os fornecedores recebam no máximo em 30 dias ou, excecionalmente, em dois meses. Uma regra que, para já, está longe de se verificar na Saúde.

O ministério das Finanças confirma que ainda "estão em curso contactos do Governo com a Comissão Europeia", embora não dê pormenores sobre esse diálogo.

Comissão Europeia preocupada com dívidas nos hospitais-empresa

No relatório sobre Portugal, publicado esta quarta-feira, a Comissão Europeia sublinhou que "o prazo médio de pagamento nas empresas públicas do setor da Saúde aumentou 9 dias, atingindo 112 dias no primeiro semestre de 2017". Bruxelas nota que "entre as 10 empresas públicas com maior aumentos nas despesas operacionais, 9 são do setor da Saúde".

Os pagamentos em atraso no Estado totalizaram mais de mil milhões de euros em 2017 e subiram outros 276 milhões em janeiro, mas no último boletim de execução orçamental o Governo prometeu que a anunciada injeção de capital nos hospitais-empresa, de 500 milhões de euros, "começará a produzir efeitos a partir de março". Poucas semanas depois, em fevereiro, o ministro da Saúde avançou que no final do primeiro trimestre iria ser atingido "o valor mais baixo de sempre de pagamentos em atraso no Serviço Nacional de Saúde".

A CE reconhece que esta recapitalização "ajude a diminuir as dívidas nos próximos meses", mas também contrapõe que "o padrão de injeções periódicas de fundos para limpar as dívidas não parece estar a fazer face aos problemas de gestão que resultam na acumulação de dívidas". A Comissão avisa que esta acumulação "em alguns hospitais põe em evidência problemas como desorçamentação".

O ministro das Finanças já anunciou no Parlamento estar "a preparar uma análise estrutural da forma como a despesa é constituída no Serviço Nacional de Saúde e uma nova forma de gerir este volume de endividamento", mas não adiantou pormenores.

Problema quase resolvido fora da Saúde

Questionado pela TSF, o Governo garante que "o prazo médio de pagamento das entidades públicas tem vindo a diminuir de forma substancial e sustentada, passando de 142 dias em 2012 para 67 dias no segundo trimestre de 2017, o que equivale a uma redução de mais de 50%".

O ministério das Finanças reconhece que o problema centra-se na Saúde, destacando que fora deste setor o prazo médio baixou em 5 anos de 127 para 36 dias. Realça ainda que "a Diretiva permite aos Estados-Membros prorrogar o prazo limite de pagamento normal até 60 dias no Subsetor da Saúde, opção que foi exercida por Portugal no diploma de transposição".