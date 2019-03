Imparidades da CGD não justificaram recapitalização? "Simples, é como vender um carro..."

Assista aqui em direto à II Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da CGD e à Gestão do Banco

Porque é que a Caixa Geral de Depósitos não recebeu os 12 mil milhões do fundo recapitalização da troika? Numa primeira comissão de Inquérito ao Banco Público Carlos Costa defendeu que era o banco que menos precisava, o menos atingido pela crise.

As agora conhecidas imparidades registadas em 2015 a situação da CGD não evidenciava já a necessidade de recapitalização? "É muito simples", diz o governador do Banco de Portugal.

"O senhor deputado tem um automóvel, se tiver um ano para vender vale x, mas se alguém o pressionar para vender no dia seguinte já não vale x, vale um terço e é se tiver comprador. O seu património sofreu uma perda significativa, isso é o que acontece a um banco quando se lhe estabelece um prazo para venda dos ativos. O que a Caixa teve de aceitar foi uma venda acelerada dos ativos e uma avaliação numa lógica de investidor privado, como se alguém estivesse a avaliar aquela entidade como comprador."

Carlos Costa explicava assim que em 2016 o ministro das Finanças fez, "e muito bem", um acordo no sentido de o Estado se comportar como se fosse um investidor privado. Neste caso a reavaliação dos ativos não é feita numa lógica de continuidade mas sim de venda imediata. Isso explica " o aumento das imparidades", defende, "não significa que as imparidades anteriores estivessem erradas" - as premissas é que mudaram.

