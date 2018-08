Importações sobem 18,1% em junho. Combustíveis são principais responsáveis

As importações de bens subiram 18,1% em junho face ao período homólogo, impulsionadas pela compra de combustíveis a países fora da União Europeia (UE), anunciou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE), enquanto as exportações aumentaram 8,6%.

De acordo com o INE, o "significativo aumento verificado nas importações deveu-se principalmente aos combustíveis e lubrificantes com origem em países extra-UE [União Europeia]".

Assim, o comércio fora da UE aumentou 45,7% em junho face ao mesmo mês de 2017, subindo também dentro da União, em 10% relativamente àquele período.

Comparativamente ao mês anterior, as exportações e as importações também subiram, já que em maio estes valores tinham sido de 6,2% e de 0,6%, respetivamente.

Sem contar com a categoria de combustíveis e lubrificantes, as exportações tiveram um acréscimo de 6,8% em junho, enquanto as importações cresceram 10,3%.