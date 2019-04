Incerteza do Brexit paira sobre turismo algarvio

Ouça a peça de Maria Augusta Casaca sobre o turismo do Algarve

PUB

A incerteza é enorme quanto ao futuro do setor turístico. Há quem fale em quebras significativas, que se começaram a notar desde que começou o debate sobre a saída do Reino Unido da União Europeia.

O presidente da AHETA, a Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, apresenta números: "Em 2017 o Algarve recebeu menos 8,5% de britânicos, em 2018 houve uma descida de mais 6% e este ano, desde Janeiro e em termos acumulados, vamos com uma quebra dos 6% em relação ao ano passado."

"Não esquecer que o mercado britânico é nosso o maior fornecedor de turistas", acrescenta Elidérico Viegas.

Mas o presidente da Entidade Regional de Turismo do Algarve (ERTA) considera que as explicações não pode ser tão lineares e que nesta equação têm que ser consideradas muitas variáveis.

Em primeiro lugar, há que ter em consideração a falência da companhia Monarch no final de 2017, transportadora aérea que trazia cerca de 7% do turismo inglês para a região. E também cada vez mais a opção dos turistas britânicos para procurarem alojamento local ou casa de familiares e amigos, em vez da hotelaria tradicional.

João Fernandes explica que até houve uma subida de 23% nos turistas desembarcados no aeroporto de Faro em janeiro e fevereiro deste ano, sendo que metade serão britânicos. "Muitos hoteleiros relatam uma diminuição do número de reservas" de férias, diz o presidente da ERTA, "mas de acordo com os dados do INE de janeiro de 2019 temos um crescimento de quase 7% de dormidas de britânicos na região".

Para combater a quebra da vinda de turistas houve um reforço significativo das campanhas de promoção da região do Algarve e do País no Reino Unido.