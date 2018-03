Está ou não a economia a crescer de forma sustentada? O que falta fazer? Nesta entrevista, o ex-ministro da Economia deixa recados ao governo de António Costa e promete uma oposição forte através do partido que representa, o CDS-PP, reunido em congresso durante este fim de semana.

Há uma espécie de discriminação dos portugueses que vivem e trabalham em Portugal, é isso?

Totalmente. Essa discriminação é claríssima e se podia ser entendida num período de urgência e assistência financeira, é difícil compreender como uma condição perpétua, em que as pessoas que aqui nasceram e aqui vivem do trabalho tenham de pagar 40% a 50% de IRS e os outros pagam 20%. Nesse sentido, tanto para a classe média como para as pessoas que têm rendimentos mais elevados seria extraordinariamente importante que houvesse um cenário claro de desagravamento fiscal. Que pelo menos pusesse Portugal a nível do IRS no nível que estava antes da crise, em 2010 e 2011. É extraordinariamente injusta a situação atual para as pessoas que vivem do seu trabalho. Acho que devíamos ter uma ambição de diminuir muito mais fortemente os impostos para a classe média a nível do IRS e também ter um teto, isto é, num prazo razoável, em quatro ou cinco anos ninguém deveria estar obrigado a pagar mais de 50% do seu rendimento em contribuições para o IRS e para a Segurança Social acumuladas. Hoje estamos em mais de 60%. É um objetivo que acho que uma alternativa política ao atual governo deveria afirmar.

Já o sugeriu a Assunção Cristas?

Já falei com ela sobre este assunto.

A entrevista a António Pires de Lima vai para o ar este sábado, às 13h, na TSF. É também publicada na edição em papel do Dinheiro Vivo deste sábado, que sai com o Diário de Notícias e com o Jornal de Notícias.