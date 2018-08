O IRS vai mesmo baixar em 2019, mesmo que o Governo não avance com novas medidas fiscais.

A notícia é avançada pelo Jornal de Negócios , que explica que não estão a não estão a ser negociadas medidas adicionais para aliviar a carga fiscal deste imposto, segundo confirmou junto do Governo, Bloco de Esquerda e PCP.

No entanto, as alterações fiscais feitas no Orçamento deste ano só vão sentir-se em 2019, pelo que o imposto vai inevitavelmente baixar.

Segundo o Programa de Estabilidade, publicado em abril, as alterações aos escalões do IRS só se refletiram parcialmente no ano corrente.

Estava previsto que estas alterações custassem 230 milhões de euros à receita do IRS em 2018 e mais 155 milhões em 2019, isto é 40% do valor total.

O ministério de Mário Centeno não quer perder mais receita e nem comunistas ou bloquistas apresentaram propostas para cortar no IRS.

Esta terça-feira à noite, Catarina Martins definiu as prioridades do bloco de Esquerda para o Orçamento do próximo ano.

No domingo passado, Luís Marques Mendes garantiu que o Governo estava a preparar, entre outras medidas uma descida no IVA da eletricidade e do IRS e um aumento das reformas.

Em resposta à TSF, depois do comentário do ex-ministro na SIC, o Ministério das Finanças recusou comentar "matérias de Orçamento do Estado antes da sua apresentação".​​​​​​​