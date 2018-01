José Luís Arnaut é o novo presidente da ANA

O advogado e antigo ministro-adjunto José Luís Arnaut vai ser o novo presidente do Conselho de Administração da ANA - Aeroportos de Portugal, substituindo Jorge Ponce de Leão, confirmou esta sexta-feira fonte da empresa.

"Confirmo a escolha da assembleia-geral [realizada na quinta-feira] do dr. José Luís Arnaut para presidente do Conselho de Administração ('chairman') da ANA", disse fonte oficial da empresa em resposta escrita enviada à agência Lusa.

A notícia foi avançada pelo Jornal de Negócios, publicação à qual José Luís Arnaut explicou que sempre esteve "muito ligado" ao grupo francês Vinci, que detém a ANA.

O também até agora presidente da assembleia-geral da empresa acrescentou: "Estou lá dentro. É uma transição natural".

José Luís Arnaut, que é desde 2014 membro do Conselho Consultivo Internacional do Goldman Sachs, disse ao Jornal de Negócios que a nomeação "não altera em nada" a relação com esta entidade, nem como o escritório de advogados no qual trabalha.

Já Jorge Ponce de Leão afirmou ao jornal que esta é uma "sucessão natural".

"É uma pessoa que conhece bem a empresa e que tem uma relação de muitos anos com o acionista", adiantou.

Jorge Ponce de Leão deixa as funções de presidente do Conselho de Administração da ANA, que exercia desde agosto de 2012, empresa na qual foi igualmente presidente executivo, cargo em que foi substituído no final de março por Carlos Lacerda. O anterior presidente, Ponce de Leão, foi nomeado pelo Governo para presidir à NAV, gestora do tráfego aéreo nacional.

Licenciado em Direito, Ponce de Leão desempenhou funções de direção e administração em várias empresas, entre as quais a RTP, da qual foi vice-presidente.