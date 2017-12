Lei do financiamento dos partidos é constitucional e Marcelo sabe disso

Francisco Louçã considera que não há questões de constitucionalidade na Lei de Financiamento dos Partidos e acredita que o Presidente da República tem a mesma opinião. "Acho até que o Presidente, ele próprio jurista e constitucionalista, desconfiará que o Tribunal Constitucional aprovaria a lei."

No habitual comentário na TSF, Francisco Louçã defende que, neste caso, o que está em causa são problemas de ordem política. "A discussão sobre corrupção e o controlo dos dinheiros partidários é absolutamente essencial".

O antigo dirigente do Bloco de Esquerda lembra a experiência dos tribunais portugueses na luta contra a corrupção, em particular no Caso Portucale, em 2004 ou no Caso dos Submarinos. Neste último, houve condenações na Alemanha por corrupção em relação a entidades públicas portuguesas, mas em Portugal nunca houve conclusões dos tribunais. Houve investigação, mas nunca avançou qualquer acusação.

Para o economista, o controlo das contas dos partidos é importante, mas é preciso ir mais longe. "Falta o controlo de contas bancárias, saber que movimentos registam atuais e antigos responsáveis políticos; porque verdadeiramente é aí que se podem encontrar as provas de qualquer favorecimento monetário e de qualquer vantagem", defende Francisco Louçã, "faltam meios efetivos de combate à corrupção".

