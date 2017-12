Luz verde para novos comboios no Alentejo

A Infraestruturas de Portugal está autorizada, a partir desta sexta-feira a arrancar com os concursos de construção de uma linha ferroviária especializada no transporte de mercadorias do Porto de Sines para a Europa, é o troço entre Évora e Elvas e representa um investimento de 422 milhões de euros, dos quais 158 milhões são financiados por Bruxelas.

Este é o maior investimento ferroviário em Portugal para os próximos 4 anos. É o troço de linha que faltava para ligar Portugal à Europa. E agora, que, de acordo com o ministro das infraestruturas Pedro Marques, "o financiamento europeu está assegurado" é altura de avançar com as obras.

"Os financiamentos estão assegurados. São de um projeto de candidatura direta a Bruxelas de um projeto CEF Connecting Europe Facility".

O CEF é um programa lançado por Bruxelas para os corredores europeus de Transportes, onde se inclui a ligação do porto de Sines à Europa e por isso esta linha vai estar preparada para a bitola Europeia.

"Nós vamos ter este investimento realizado na atual bitola ibérica mas com condições de migração para a bitola europeia", adianta o ministro Pedro Marques.

Esta nova linha que vai estar também preparada para suportar comboio "gigantes" com composições de 750 metros.

E, "é o aumento do tamanho dos comboios que nos vai permitir, ao transportar mais carga, garantir que o preço do transporte de cada tonelada de carga pode descer e assim o transporte ferroviária que é eficiente em termos ambientais também o seja em termos de custos", explica o ministro das infraestruturas.

A linha vai ser toda eletrificada e não é posta de lado a possibilidade deste corredor ferroviário ser usado para o transporte de passageiros.