Macron pede aos europeístas: "Não sejam tímidos"

São 10 meses para recuperar os valores da Europa unida. Emmanuel Macron pede aos "verdadeiros europeus" que se envolvam nas eleições para o Parlamento de Estrasburgo.

As eleições europeias são em maio de 2019 e o Presidente francês não quer um crescimento dos grupos políticos contrários à união europeia.

Macron considera estas eleições "decisivas porque vai estruturar o Parlamento Europeu mas também as instituições europeias que serão reorganizadas na sequência destas eleições".

Na opinião do chefe de Estado de França, "nos próximos cinco anos joga-se o futuro da Europa e a grande divisão que se vai estabelecer (e já foi evidente com a crise politica das migrações) será um debate entre os extremistas, os nacionalistas, os que defendem a rutura da Europa com cumplicidade do "status quo" e os progressistas europeus, os reformistas que assumem os riscos de reformas por vezes difíceis nos seus países, como tentamos fazer nos nossos dois países (França e Portugal), mas que querem refundar a Europa para fazer face aos desafios contemporâneos e não perder o sonho da ideia inicial" da construção europeia.

Emmanuel Macron pensa que estes desafios contemporâneos da Europa já estão na agenda mas precisam de aprofundamento.

"O desafio é criar uma sociedade que faça face à transição energética e digital, é inventar uma sociedade que consiga responder às grandes ameaças contemporâneas, a do Terrorismo mas também o desafio das migrações", sustenta.

Por outro lado, Macron pede "uma sociedade que geopoliticamente defenda os nossos valores, o nosso modelo, face à China e aos Estados Unidos".

Mas esta agenda não pode ter lugar de forma isolada. "A escala nacional não é a boa, em todo o caso a resposta europeia é única que permite alcançar uma resposta credível".

Uma Europa mais forte, mais unida e mais solidária, embora o primeiro-ministro português, António Costa, diga que não compreende a postura de alguns países face às migrações.

"É altamente perturbador ver como é em alguns desses países que há 11 anos celebraram em grande festa a abertura das fronteiras são alguns dos que tomam agora a iniciativa de fechar as suas fronteiras", acusa António Costa.

Para o chefe de Governo de Portugal, "nós temos que ter uma abordagem integrada, desde a cooperação externa à fronteira comum mas também a solidariedade na repartição do esforço de assegurar a proteção internacional a quem dela precisa. E, aqui tem faltado algum pragmatismo. A quota que Portugal estabeleceu, sozinho, é o dobro da quota que cabe aos países de Visegrado" (Hungria, Eslováquia, Polónia e República Checa).

As migrações são assim um problema da Europa mas António Costa defende que a prioridade das prioridades deve ser a reforma da zona Euro.