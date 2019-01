Mário Centeno eleito melhor ministro das Finanças do ano pelo Financial Times

Mário Centeno foi considerado o melhor ministro das Finanças do ano na Europa pela revista The Banker, do jornal Financial Times.

"O ministro das Finanças português Mário Centeno pode olhar para os seus primeiros 12 meses como presidente do Eurogrupo com satisfação bem merecid a. A maratona de negociações que envolveram os ministros das Finanças da Zona Euro no início de dezembro terminou com as reformas mais significativas para o bloco da moeda única desde a crise de dívida soberana. O acordo foi alcançado sobre uma série de questões em torno da prevenção e da gestão de futuras crises financeiras", destaca a publicação .

Centeno enfrentará ainda mais desafios em 2019, escreve ainda a revista que todos os anos elege "o ministro das Finanças do ano".

A The Banker recorda que Mário Centeno foi "uma escolha pouco comum" para um dos lugares de maior prestígio da União Europeia, sendo "o primeiro líder do Eurogrupo proveniente de um país do sul da Europa e o primeiro de um país alvo de resgate durante a crise financeira".

"A eleição do economista português, doutorado em Harvard, foi um reconhecimento da espantosa recuperação económica de Portugal".

O português é também descrito como um líder mais "conciliador" do que o seu sucessor, Joen Dijsselbloem.