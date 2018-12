Mário Centeno, o "Ronaldo das Finanças", é a personalidade do ano

Em 2018, o Ronaldo do futebol não ganhou um prémio, mas o das Finanças compensou. O ministro das Finanças português e Presidente do Eurogrupo foi eleito personalidade do ano de 2018 pela Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal (AIEP).

Os membros da AIEP entendem que Centeno, enquanto presidente do Eurogrupo, ocupa "um cargo internacional de relevo, com uma forte projeção internacional, que colocou o nome de Portugal em muitas reportagens na imprensa estrangeira, enquadra-se perfeitamente nos critérios do prémio", como explicou em comunicado o presidente da AIEP, Levi Fernandes.

Mário Centeno chegou à presidência do Eurogrupo no início de 2018, sendo apresentado na imprensa internacional como o "Ronaldo das Finanças". É o primeiro presidente deste órgão com origem num país do Sul da Europa e, em particular, de um país alvo de uma operação de resgate financeiro.

O prémio personalidade do ano/Martha de la Cal é atribuído desde 1990 por um júri de 60 jornalistas estrangeiros. Na edição do ano passado, foram distinguidos os irmãos Salvador e Luísa Sobral.