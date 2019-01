Mercado automóvel cai em dezembro mas ano fecha a crescer

O mercado automóvel cai pelo quarto mês consecutivo, em Portugal, de acordo com a Associação Automóvel de Portugal (ACAP). Porém, o balanço do ano é positivo e representa um crescimento de 2,6%.

Desde janeiro de 2018 entraram em circulação mais de 270 mil automóveis. Ao todo houve um aumento de 2,7% nos automóveis ligeiros, mas no caso dos veículos pesados registou-se uma queda de 2%.

No último mês do ano, a ACAP revela que foram vendidos quase 21 mil veículos, menos 6,9% do que no mesmo mês do ano anterior.

Em dezembro foram matriculados pouco mais de 16 mil automóveis ligeiros de passageiros novos, ou seja, menos 5,3 por cento do que no mês homólogo do ano anterior.