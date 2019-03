Novo recorde: mercado imobiliário já vale 12% do PIB

As transações de casas, em 2018, totalizaram 24 mil milhões de euros, revela o "Índice de Preços da Habitação", esta segunda-feira divulgado pelo INE.

PUB

Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que "Em 2018 foram transacionadas 178 691 habitações, o que constitui o registo mais elevado da série. Comparativamente com 2017 venderam-se mais 25 399 habitações, correspondendo a um aumento de 16,6% face ao ano anterior".

Mas em termos financeiros o crescimento foi superior a 24%. "O valor das transações de alojamentos totalizou 24,1 mil milhões de euros em 2018, mais 24,4% o que em 2017. O valor das vendas de habitações passou de 9,5 mil milhões de euros (valor equivalente a 5,5% do PIB), em 2014, para 24,1 mil milhões de euros em 2018 (valor equivalente a 12,0% do PIB), o que traduz um crescimento médio anual de 26,0%", adianta o INE.

Entretanto "a taxa de variação média anual do Índice de Preços da Habitação fixou-se nos 10,3% o que representa um acréscimo de 1,1 pontos percentuais por comparação com o registo de 2017" e a Área Metropolitana de Lisboa concentra 48% do mercado da compra e venda de casas.