Ministra do Mar diz que não há razões para proibir pesca da sardinha em 2019

A ministra do Mar afirmou esta terça-feira que o Governo entende que não há razão para proibir a captura de sardinha. Os últimos cruzeiros do Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) indicaram que há sardinha no mar, a biomassa até aumentou mas está verificar-se um problema de natalidade da espécie.

Na altura da desova este ano verificou-se muito mau tempo o que levou à mortalidade dos juvenis. Ana Paula Vitorino avança que "há menos juvenis e para o ano essa situação será um problema".

"A quantidade de sardinha que existe no mar português é superior à que existia no ano passado, o que é uma boa notícia. Mas existe uma má notícia, é que os juvenis são menos, o que quer dizer que para o ano há menos", disse a ministra à margem da cerimónia em Portimão.

Ana Paula Vitorino ainda não sabe que quota irá impor para o ano, mas terá que haver uma gestão mais cuidada da espécie. O Conselho Internacional para a Exploração do Mar veio há uns dias dizer mais uma vez que, devido ao estado dos stocks, para o ano devia ser proibida a pesca de sardinha em Portugal e Espanha.

"O ICES dá um parecer científico com base na informação que tem, mas o que é facto é que muitas vezes peca por excesso", afirmou Ana Paula Vitorino que admitiu, no entanto, baixar a quota mas não abandonar a pesca.

O ideal considera Ana Paula Vitorino é encontrar um ponto ​​​​​​​de equilíbrio por isso o governo está em conversações com Espanha e Bruxelas.