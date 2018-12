Multadas 99 empresas que recorrem a trabalho temporário. Mesmo assim números não param de crescer

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) multou, nos últimos dois anos, 99 empresas que recorrem a trabalhadores temporários por falhas no cumprimento das leis da segurança e saúde laboral.

O número de autos de contraordenação é um dos resultados de uma campanha da ACT que dura há dois para prevenir abusos neste tipo de contratos.

A ACT sublinha que, "em Portugal e no resto da Europa, o número de empresas que recorrem à contratação de trabalhadores temporários está a aumentar em todos os setores de atividade".

A Inspetora-Geral da ACT explica à TSF que as empresas portuguesas ainda recorrem pouco a este tipo de trabalhadores, mas mesmo assim os números têm aumentado: eram 33 mil em 2002 e passaram para 67 mil em 2016 (2,9% dos trabalhadores por conta de outrem).

Luísa Guimarães acrescenta que a maioria destes trabalhadores, que pela natureza do vínculo do seu laboral estão mais sujeitos a abusos, encontram-se na área dos serviços e em especial no alojamento e restauração.

A campanha que agora termina levou os inspetores a fazerem 1.313 visitas inspetivas a 588 entidades, de que resultaram 452 advertências, 562 notificações para tomada de medidas e 99 autos de contraordenação.