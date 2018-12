Não encontra raspadinhas à venda? Trabalhadores de logística da Santa Casa estão em greve

As populares raspadinhas e outros jogos podem faltar nos pontos de venda durante o próximo mês. Os trabalhadores da logística do departamento de jogos da Santa Casa começam este sábado uma greve de 13 dias.

Exigem ser integrados na carreira de técnico profissional e querem também que a alguns precários sejam integrados no quadro de pessoal.

Alcides Teles, do sindicato dos trabalhadores em funções públicas e sociais, explica à TSF que esta greve vai ter reflexos na venda de jogo ao público.

Devido à "inflexibilidade" da Santa Casa, diz o sindicalista, neste momento não existem condições para anular a greve. "Estamos convencidos que temos razão por isso temos de seguir em frente."

"É uma luta prolongada e vai custar, mas tem de ser feita", diz Alcides Teles.

Em comunicado enviado às redações, a Santa Casa "lamenta a posição intransigente" do sindicato e manifesta "surpresa com esta posição extremada do sindicato em causa, uma vez que tem manifestado total abertura para o diálogo".