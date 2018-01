As negociações na Autoeuropa vão ser retomadas na próxima terça-feira. Contactada pela TSF, a comissão de trabalhadores confirma que no dia 9 vai reunir-se com a administração da fábrica da Volkswagen.



O presidente da comissão de trabalhadores, Fernando Gonçalves, adiantou que, para já, não está definido um calendário negocial.

O encontro estava para se realizar amanhã, sexta-feira, mas foi adiado para que todos os membros da comissão de trabalhadores possam estar presentes.

O objetivo das negociações é chegar a um acordo sobre o trabalho aos fins de semana.