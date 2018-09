Nobel da Economia deixa um aviso sobre mercado imobiliário em Portugal

De onde vem a próxima crise? Richard Thaler diz que não sabe, no entanto sublinha que em Portugal, o investimento em casas pode vir a ser uma grande dor de cabeça. Para o Nobel, "Portugal tem um mercado habitacional que está quente. Eu não faço previsões acerca de para onde ele vai, mas acho que as pessoas que estão a pedir empréstimos a taxas baixas estão a correr mais riscos do que pensam".

Falando com os jornalistas, e interrogado sobre as previsões muito pessimistas que alguns analistas fazem, considerando que estão reunidas as condições para um regresso da crise, o prémio Nobel afirma conhecer esses argumentos, mas diz que "minha mulher é a pessimista. Eu não vou dizer que a catástrofe está à espera, mas ela poderia acontecer".

Thaler argumenta que "nem é preciso dizer que o nosso presidente atual não é competente para o cargo" que "há muitos líderes mundias que estão agarrados ao poder" e que "no Reino Unido, esta coisa do brexit é uma loucura". O economista faz as contas e admite que "há muita coisa que pode correr mal", mas também afirma que "podemos ter esperança que as pessoas tenham juízo".

Thaler ganhou o prémio nobel da economia no ano passado pelas suas teorias que juntam o comportamento das pessoas à forma como elas interagem com a economia e "misbehaviour" é o nome de um dos livros que escreveu sobre o tema. Um título que o economista admite que poderia servir para a biografia do actual presidente dos estados unidos: "Trump nem pensa que se está a portar mal. Sabe como é... ele não está muito preocupado com a verdade".

Thaler não é, nem um pouco, amigo de Donald Trump. O vencedor do nobel da economia foi conselheiro de Obama e diz que não só não representaria esse papel na actual administração como também argumenta que "o sentimento é mútuo. Ele não quer saber de peritos e eu não quero saber dele".