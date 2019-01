Norte vai ter maior terminal ferroviário de mercadorias da Península Ibérica

É anunciado como o maior terminal rodoferroviário de mercadorias da Península Ibérica e vai ser construído em Lousado, no concelho de Famalicão. O investimento, no valor de 35 milhões de euros, é lançado pela empresa privada Medway, a antiga CP Carga, e promete tornar mais competitivo o custo do transporte de mercadorias e, por outro lado, diminuir a pressão do trânsito de pesados nas estradas nacionais.

O novo terminal ferroviário, a instalar "numa área de 200 mil metros quadrados, com seis linhas de caminhos de ferro com mais de 750 metros", irá servir os portos de Leixões e Sines e vem dar resposta à necessidade de aumentar a capacidade de movimentação de contentores no norte do país. "É um dos concelhos com maior volume de exportação do país e, por outro lado, do ponto de vista de localização geográfica em termos ferroviários era uma das melhores localizações que podíamos escolher para instalar este terminal", justificou Carlos Vasconcelos, presidente do conselho de administração da Medway.

Ouça a reportagem de Liliana Costa na assinatura do acordo para a construção do maior terminal ferroviário de mercadoras da Península Ibérica

A obra está projetada para permitir a circulação de mais de 12 comboios por dia, uma meta que está dependente do investimento público na melhoria do estado da ferrovia. Um compromisso reiterado pelo ministro das Infraestruturas, Pedro Marques, que lembrou as prioridades para a ferrovia definidas no Plano Nacional de Investimentos (PNI) 2030, que prevê, nomeadamente, "mais investimento na região Norte com a quadruplicação do troço Contumil-Ermesinde, na linha de Leixões para dar mais capacidade ao transporte de mercadorias e uma grande prioridade à Linha do Norte para aumentar o número de passageiros, reduzindo para baixo das duas horas a ligação entre Porto e Lisboa, e subir em 40% a capacidade de transporte de mercadorias na Linha do Norte".

A construção deste novo terminal rodoferroviário, que se estima vir a criar 100 novos postos de trabalho diretos e indiretos, além de reduzir o tráfego de pesados nas vias rodoviárias, nomeadamente na movimentada Estrada Nacional 14, promete tornar mais competitivo o custo do transporte de mercadorias para as empresas do "terceiro concelho mais exportador do país", sublinhou o autarca de Famalicão, Paulo Cunha, servindo, por exemplo, algumas das maiores empresas nacionais como a Continental Mabor ou a Leica.