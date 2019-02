Novo carro da Opel vai ser produzido em Portugal

O Centro de Mangualde, do grupo PSA, vai passar a produzir o novo modelo Opel Combo, sendo a primeira vez em que a empresa trabalha com esta marca alemã. Até agora, o Centro de Mangualde contava com a produção de veículos comerciais da Citroën e Peugeot.

Num comunicado enviado às redações, a empresa recorda que "em 2018, a fábrica de Mangualde iniciou a produção dos novos Peugeot Partner/Rifter e Citroën Berlingo/ Berlingo Van", o que levou à necessidade de um "profundo processo de modernização e uma das mais importantes transformações industriais da sua história".

Agora, a partir do segundo semestre de 2019, o Centro de Mangualde irá iniciar a produção do novo Opel Combo, nas variantes comercial e de passageiros, o que "vai possibilitar uma maior estabilidade e flexibilidade dos volumes de produção, permitindo que a fábrica se torne mais competitiva para responder a um mercado automóvel cada vez mais exigente".

O carro em causa será fabricado juntamente com a fábrica de Vigo (Espanha), que já produz a marca Opel desde julho de 2018.

Os principais destinos para este modelo da marca alemã serão "Portugal, Espanha, França e Itália".