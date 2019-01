Novo recorde histórico e o papel da black friday. Eis o Multibanco em dezembro

O número de operações no Multibanco atingiu um novo recorde em dezembro: entre compras e levantamentos, a rede foi usada 276 milhões de vezes.

O dia com maior número de pagamentos nas lojas através do multibanco aconteceu a 22 de dezembro: foram mais de 5 milhões de operações. No segundo lugar do pódio ficou a black friday, que aconteceu a 23 de novembro.

Aliás, desde 2012 o número de levantamentos e compras dos portugueses na época natalícia aumentou todos os anos, e já acumula um crescimento de 39% em novembro e 33% em dezembro. Só neste mês as operações totalizaram quase 7 mil milhões de euros.

O principal contributo é o do pagamento com cartão, que teve uma subida de 64% em novembro e 50% em dezembro.

Por setores onde foram registadas mais operações, em primeiro lugar está o dos supermercados, seguido pela moda, restauração, gasolineiras e cultura, entretenimento e eletrónica.

As operações dos estrangeiros em Portugal também têm aumentado, mas estes gastam mais em restauração e alojamento. Os mais gastadores são os franceses, seguidos de ingleses, espanhóis, norte-americanos e alemães.

Os dias em todo o ano com menor número de operações são mais fáceis de adivinhar: barrigas cheias, festas em família - e, quem sabe, ressacas - ditam que no primeiro de janeiro, no domingo de Páscoa e no dia de Natal os terminais estão quase às moscas.