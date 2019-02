"Os Correios não mentem aos consumidores, à população e às autoridades". Foi assim que Francisco de Lacerda assegurou que os CTT não enganaram ninguém quando divulgaram uma queda de 7% na taxa de reclamações - variação contestada pelo regulador, que acusou a empresa de divulgar uma taxa que na verdade englobava reclamações (que subiram 9%) e pedidos de informação (que caíram 40%).

O presidente dos Correios explica que a taxa é definida a nível europeu e que sempre foi aceite pelo regulador.

Francisco de Lacerda recusa no entanto "acreditar" que exista uma perseguição aos CTT pela Autoridade das comunicações, mas sublinha que alguma coisa mudou no regulador: "que houve uma alteração na Anacom nos últimos anos, é verdade. Temos um contrato de concessão há 20 anos, faltam dois [para terminar], e de repente, no último ano tudo tem de ser diferente, nada doo que era certo agora é certo".

Francisco Lacerda, que tem a expetativa de que "o parlamento votará contra" a nacionalização pedida por PCP, Bloco de Esquerda e Verdes, assegura que os Correios não tem a intenção de encerrar mais lojas, embora admita que possa haver "um caso ou outro", e garante que os CTT estão a aumentar a presença no país.