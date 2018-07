Francisco Louçã defende que o setor da saúde está a receber "um tratamento de decadência e de enfraquecimento" visível em situações como "as demissões no São José, a falta de médicos na maternidade Alfredo da Costa e o estado da pediatria infantil no Hospital de São João".

Durante o espaço de comentário da TSF, Louçã sublinhou que a falta de recursos no Sistema Nacional de Saúde é generalizada e que "os profissionais que trabalham na saúde estão no limite dos seus esforços".

O comentador defende que o reforço de profissionais do atual executivo - "há mais 7.200 profissionais com este governo em termos líquidos" - é insuficiente, uma vez que "porque nós vivemos mais anos".

Em entrevista ao jornalista Fernando Alves, Francisco Louçã lembra que o setor privado tem vindo a crescer nos últimos anos, o que representa " um custo enorme para a população e para as contas públicas".

"O setor privado é hoje 34% da despesa corrente - metade financiado pelo Estado, metade financiado pelas famílias. Em 16 anos o setor privado cresceu 78%, ainda é um terço do setor de saúde", adiantou.

