Pé no acelerador é coisa do passado. Vêm aí os limitadores de velocidade

O futuro vem a galope, mas com freios nos cavalos. A partir de 2022, os novos carros vendidos na Europa terão sistemas para estabelecer limites ao excesso de velocidade, de acordo com as regras acordadas pela União Europeia, como noticia a CNN .

Os limitadores de "assistência de velocidade inteligente" farão parte do equipamento padrão nos automóveis, mas as novas regras não descriminam uma tecnologia específica para os sistemas. A União Europeia (UE) admite que temporariamente a tecnologia poderá ser substituída pelo motorista.

A comissária europeia Elżbieta Bieńkowska revelou, em comunicado, a preocupação da UE pela segurança rodoviária, já que 25 mil pessoas por ano morrem nas estradas europeias, e a grande maioria dos acidentes é provocada ​por erro humano. No entanto, a nomeada por Juncker admitiu que a medida poderá embater em alguma resistência. "Os novos recursos de segurança podem ter o mesmo tipo de impacto que os cintos tiveram quando foram introduzidos", alvitrou a comissária.

As novas regras incluem ainda a incorporação de câmaras reversíveis e gravadores de dados. No entanto, as exigências levantam algumas preocupações em relação à atenção dos motoristas às condições da estrada.

A European Automative Manufacturers Association assumiu ter receios quanto à tecnologia. "Muitos problemas relacionados com as infraestruturas podem atrasar a aplicação dos novos dispositivos", alegou a associação. A ausência de padronização de sinais de trânsito por toda a Europa poderá dificultar a deteção de limites de velocidade. "Os mapas digitais não têm informações de limite de velocidade para muitas estradas, e os dados nem sempre são atuais."

A associação defende, assim, que a introdução dos sistemas de limitação de velocidade deveria ser gradual para permitir a adaptação dos condutores. Os novos dispositivos inteligentes de assistência de velocidade não reduzem automaticamente a velocidade: limitam a potência do motor para manter os veículos dentro dos valores aceitáveis, a menos que sejam substituídos pelo motorista.

A Volvo, um dos fabricantes automóveis europeus, vê vantagens na limitação de velocidades, e vai impedir, já no início de abril, que os carros produzidos passem dos 180 quilómetros/hora. A empresa está também a analisar outras tecnologias para reduzir as velocidades perto das escolas e dos hospitais.

"Queremos iniciar um debate sobre se os fabricantes de automóveis têm o direito ou até mesmo uma obrigação de instalar tecnologia que mudem o comportamento dos seus condutores", afirmou o CEO da Volvo, Håkan Samuelsson, à CNN.

As novas regras da UE vão passar para aprovação formal pelos Estados membros e pelo Parlamento Europeu.