Porque é que ainda não se reconstruíram as casas ardidas? Ministros e autarca trocam acusações

O ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas Santos, garante que já foram analisadas todas as candidaturas das explorações que foram afetadas pelo fogo de Monchique, mas que a maioria das mesmas não apresentava todos os documentos necessários.

O Governo acionou um pacote de 5 milhões de euros para ajudar a população afetada pelo incêndio que atingiu a serra algarvia, há seis meses, mas há queixas de atrasos na chegada dos apoios para os agricultores e para quem perdeu a habitação.

Ainda nenhuma das mais de 50 casas de primeira habitação que arderam durante o fogo de Monchique foi reconstruída.

O autarca de Monchique, Rui André, queixa-se de demasiada burocracia até à chegada efetiva dos apoios à população.

"A maior parte das pessoas com quem contactei estão desmotivadas", revela Rui André. "Estamos a falar de pessoas com uma idade avançada, de pessoas que sobrevivem das suas reformas, e, por isso, muitas delas não têm estabilidade financeira para comprar um trator ou um objeto mais caro, esperando, posteriormente, após a apresentação de todos os documentos, receber esse dinheiro. Os processos são muito complexos. É um exagero", insiste o presidente da Câmara Municipal de Monchique.

Confrontado pela TSF com estas críticas, o ministro Capoulas Santos questionou a atitude do autarca de Monchique - que chegou a pedir o adiamento do prazo de apresentação das candidaturas.

"Gostava de perguntar à Câmara Municipal [de Monchique], se queria tanto a celeridade neste processo, porque pediu o adiamento por duas vezes?", interroga. "Nós estávamos em condições de iniciar a análise dos projetos a partir do fim de setembro. Tivemos de aguardar dois meses porque nos pediram para adiar", frisa Capoulas Santos.

Rui André responde dizendo que foi o próprio ministro quem indicou à autarquia de Monchique que pedisse o prolongamento do prazo.

"A verdade é que o próprio ministro chegou a abordar-me no sentido de, uma vez que não estavam a aparecer candidaturas em número significativo, pedir um prolongamento do tempo. Por duas vezes o fizemos, justamente por indicação do sr. ministro", contrapõe o presidente da Câmara Municipal de Monchique.

Contactado pela TSF, o Ministério da Agricultura desmente categoricamente a acusação feita pelo autarca de Monchique.

Também o ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, responsabiliza a autarquia pelo atraso, mas assegura que, mesmo assim, o Governo não vai ficar de braços cruzados.

"O decreto-lei é claríssimo no sentido de o Estado assumir a responsabilidade financeira e de os processos serem conduzidos pelas autarquias", esclarece o ministro

"Neste caso concreto, havendo esta incapacidade por parte da autarquia, nós iremos fazê-lo. Mas, repito: a responsabilidade não é do Governo - mas parece evidente que, indo além daquilo que nos está acometido por lei, vamos ter mesmo que intervir", retorquiu.

O ministro da Agricultura recorda que, das 281 candidaturas recebidas, há 172 em que os documentos necessários não foram entregues.

"Mais de 60% das pessoas não tem o processo tratado porque não trataram os documentos a que são obrigados", lembrou o ministro.

"Não se trata de burocracias, trata-se de dinheiros públicos. Dinheiro dos seus impostos, dos meus impostos, dos nossos cidadãos europeus. Temos de cumprir regras. Até porque, se não as cumprirmos, somos obrigados a devolver à União Europeia as verbas que vêm desse apoio, porque somos escrutinados e fiscalizados por missões internacionais", sublinhou.

Capoulas Santos considera que a autarquia está a utilizar um certo discurso demagogo para colmatar o facto de não ter cumprido todas as regras. "Este discurso absolutamente demagógico - de que se deveria espalhar dinheiro sem regras nem critérios, porque as pessoas são idosas - não pode ser", criticou.

*com Maria Augusta Casaca, Miguel Videira e Sara de Melo Rocha