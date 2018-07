Aeroporto da Portela ainda tem "espaço" para crescer

Antes mesmo do Montijo estar operacional para a aviação civil, a Navegação Aérea de Portugal (NAV) garante que pode ter mais capacidade de fazer aterrar e levantar aviões na Portela, na pista 3-21.

Quando o Montijo estiver pronto a NAV garante a possibilidade de operar 72 voos por hora a aterrar nos dois terminais aeroportuários de Lisboa.

O aeroporto de Lisboa tem sofrido problemas de congestionamento decorrentes do elevado número de passageiros e uma das alternativas, hoje apresentadas pela NAV ao ministro das Infraestruturas, Pedro Marques, foi o aumento do número de voos garantindo a "fiabilidade no número de movimentos" aéreos.

De acordo com Pedro Marques, "o número de movimentos médio anda na ordem dos 38 voos por hora, podemos garantir a eficiência dessa capacidade com a pista a funcionar em sistema de ILS (aterragem apoiada por instrumentos) e poderemos chegar a 48 movimentos por hora com este sistema de 'Point Merge' e com toda a componente da infraestrutura física também assegurada".

Neste âmbito, para resolver o problema imediato da infraestrutura o ministro reuniu pela segunda vez com o grupo de trabalho de acompanhamento do aeroporto Humberto Delgado.

Do grupo de trabalho faz parte Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), Aeroportos de Portugal (ANA), NAV e TAP.

Sendo certo que para as autoridades o problema de congestionamento no Humberto Delgado não vai ser só para este verão, é preciso encontrar soluções imediatas.

"Estamos a falar de medidas de disponibilização de novos instrumentos para controlo de segurança, mais rapidez no despacho dos passageiros, estamos a falar de reforço de recursos humanos quer por parte da TAP quer por parte da gestora do aeroporto (ANA) para as situações em que há atrasos ou cancelamentos, uma melhor gestão das novas áreas de check-in e a certificação dos caminhos de circulação interna dentro do aeroporto para que o handling se possa fazer com mais rapidez", obra que ficará feita em duas semanas, promete Pedro Marques.

Repórter José Milheiro acompanhou visita de Pedro Marques à NAV

Este reforço de meios passa ainda por tornar a operação de bagagens mais eficiente o que leva a um investimento de 6 milhões de euros e a TAP anunciou a contratação de mais 300 novos pilotos para agilizar o movimento de aviões.