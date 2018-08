Porto de Sines vai receber um dos maiores porta-contentores do mundo

O Porto de Sines, o principal porto na fachada ibero-atlântica, vai receber no próximo dia 3 de agosto um dos maiores porta-contentores do mundo.

Com 20.568 TEU - o equivalente a 800 mil metros cúbicos - o Madrid Maersk faz parte do top 10 dos maiores porta-contentores do mundo e fará escala no Terminal de Contentores de Sines na próxima sexta-feira, de acordo com uma nota enviada às redações pela Administração dos Porto de Sines e do Algarve.

O navio está inserido no serviço SILK (que liga o Extremo Oriente à Europa) e é operado pela aliança 2M que integra os dois principais armadores mundiais: a MSC - Mediterranean Shipping Company e a Maersk.

O Porto de Sines é líder nacional no total de carga movimentada nos portos nacionais e o porto português que mais contentores movimenta.