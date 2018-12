"Arriscaria a dizer que, provavelmente, pode acontecer virmos a ser o melhor destino do mundo com o pior aeroporto do mundo", avisa Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal, em entrevista à TSF e ao Dinheiro Vivo.

A distinção recebida por Portugal este mês nos World Travel Awards expõe "uma contradição inacreditável, inaceitável", na opinião de Francisco Calheiros, que está preocupado com a sobrelotação do aeroporto Humberto Delgado. A situação da Portela "é o principal problema do turismo português", garante.

Ouça na íntegra a entrevista a Francisco Calheiros, conduzida por Vítor Rodrigues Oliveira (TSF) e Lucília Tiago (DV).

O Governo está neste momento a negociar com a Vinci, dona da ANA - Aeroportos de Portugal, um acordo para o aeroporto complementar na base aérea do Montijo, mas ainda não há fumo branco.

"O aeroporto no Montijo tem de ficar decidido de uma vez por todas. Eu sei que existem estudos de impacte ambiental, sei que existe um contrato para fechar entre a Vinci e o Governo, sabemos isso tudo, mas é uma questão de desígnio nacional", lamenta.

Francisco Calheiros aplaude os esforços de várias entidades para melhorar o aeroporto Humberto Delgado, como a ANA, a TAP e a NAV, mas avisa que "são tudo remendos" face a uma situação que prejudica o país.

O presidente da Confederação do Turismo promete mesmo não largar o assunto nos próximos tempos. "Qualquer reunião que haja a partir de agora, seja num congresso, seja numa CPCS [Comissão Permanente de Concertação Social], em qualquer reunião, eu vou introduzir o tema do aeroporto", garante.

"Reformas antecipadas? Aeroporto. Salário mínimo? Aeroporto. Vou sempre falar no aeroporto. Aliás, fi-lo na última reunião. Reformas antecipadas? É ótimo, quanto mais depressa as pessoas se reformarem, mais vão poder viajar... se houver aeroporto", afirma ainda.

"Salários vão aumentar" no turismo

Francisco Calheiros acredita que "os salários vão aumentar nos próximos anos no setor", porque " há muito pouca mão de obra". "Nós antes dizíamos que precisávamos de mão de obra qualificada. Neste momento, precisamos de mão de obra. Ponto. Qualificada ou não, porque não há mão de obra", lamenta.

O presidente da Confederação do Turismo de Portugal reconhece que "há precariedade" no setor, embora sublinhe que nem todo o trabalho sazonal seja precário, e diz estar "completamente sintonizado com os sindicatos" para que haja aumentos salariais através da contratação coletiva. "Temos vindo a dinamizar e muito a contratação coletiva no turismo", assegura Francisco Calheiros, que dá o exemplo de vários acordos conseguidos pelas associadas da CTP "ao longo de 2017 e 2018".

Crescimento? Sim, mas "não sei se será em 2019"

Francisco Calheiros confia que o turismo vai continuar a crescer em Portugal, apesar de, pela primeira vez nos últimos anos, ter havido uma queda de 0,5% no número de dormidas entre janeiro e setembro.

"Continuo a acreditar que vai haver crescimento, não sei se será em 2019, mas nós temos todas as condições para que isso aconteça". Além do problema do aeroporto, o presidente da Confederação do Turismo atribui o abrandamento do setor ao Brexit e ao renascimento de mercados concorrentes no norte de África, mas também Turquia e Grécia.